Клімкін сподівається, що посварити Україну із Польщею провокаторам не вдасться

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Глава МЗС рішуче засудив акт вандалізму на польському меморіалі

Міністр закордонних справ Павло Клімкін засудив акт вандалізму на польському меморіалі в Гуті Пеняцькій на територій нинішньої Львівської області і переконаний, що така провокація не зможе посварити Польщу та Україну.

Про це він у вівторок написав у своєму Тwitter.

«Рішуче засуджую акт вандалізму на польському меморіалі. Такими провокаціями нас посварити не вдасться. А злочинці мають бути покарані», – написав він.

Рішуче засуджую акт вандалізму на польському меморіалі. Такими провокаціями нас посварити не вдасться. А злочинці мають бути покарані. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 января 2017 г.

Нагадаємо, напередодні невідомі вандали зруйнували пам’ятник полякам, убитих в 1944 році в селі Гута Пеняцька, що розташоване на території нинішньої Львівської області.

Польща збирається надіслати ноту Міністерству закордонних справ України через інцидент з пам'ятником.