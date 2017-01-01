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    Клімкін сподівається, що посварити Україну із Польщею провокаторам не вдасться

    • Сьогодні, 01:22
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    Глава МЗС рішуче засудив акт вандалізму на польському меморіалі

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін засудив акт вандалізму на польському меморіалі в Гуті Пеняцькій на територій нинішньої Львівської області і переконаний, що така провокація не зможе посварити Польщу та Україну.

    Про це він у вівторок написав у своєму Тwitter.

    «Рішуче засуджую акт вандалізму на польському меморіалі. Такими провокаціями нас посварити не вдасться. А злочинці мають бути покарані», – написав він.

    Нагадаємо, напередодні невідомі вандали  зруйнували пам’ятник полякам, убитих в 1944 році в селі Гута Пеняцька, що розташоване на території нинішньої Львівської області.

    Польща збирається надіслати ноту Міністерству закордонних справ України через інцидент з пам'ятником.

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