Клімкін сподівається, що посварити Україну із Польщею провокаторам не вдасться
- Сьогодні, 01:22
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Глава МЗС рішуче засудив акт вандалізму на польському меморіаліМіністр закордонних справ Павло Клімкін засудив акт вандалізму на польському меморіалі в Гуті Пеняцькій на територій нинішньої Львівської області і переконаний, що така провокація не зможе посварити Польщу та Україну.
Про це він у вівторок написав у своєму Тwitter.
«Рішуче засуджую акт вандалізму на польському меморіалі. Такими провокаціями нас посварити не вдасться. А злочинці мають бути покарані», – написав він.
Рішуче засуджую акт вандалізму на польському меморіалі. Такими провокаціями нас посварити не вдасться. А злочинці мають бути покарані.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 января 2017 г.
Нагадаємо, напередодні невідомі вандали зруйнували пам’ятник полякам, убитих в 1944 році в селі Гута Пеняцька, що розташоване на території нинішньої Львівської області.
Польща збирається надіслати ноту Міністерству закордонних справ України через інцидент з пам'ятником.