Клімкін у Варшаві розповів про енергоносії та безвіз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Клімкін під час зустрічі міністрів закордонних справ у Варшаві.

Міністри обговорили розбудову транспортних мереж між країнами ЄС та «Східного партнерства»

Розбудова транспортних мереж між країнами ЄС та «Східного партнерства» включає питання енергоносіїв та лібералізацію візового режиму. Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін під час зустрічі міністрів закордонних справ у Варшаві, йдеться у повідомленні міністервства.

Клімкін зазначив, що «питання розвитку сполучень (interconnectivity) слід розглядати у більш ширшому контексті, адже це не лише питання транспорту, але й постачання енергоносіїв та забезпечення енергетичної безпеки, здійснення ефективного спільного прикордонного і митного контролю, лібералізації візового режиму, а також скасування плати за роумінг».

За його словами, елементом розвитку сполучень має стати гарантування їхньої безпеки. Зокрема недопущення дій РФ, спрямованих на блокування транзиту українських товарів до країн Азії.

Як повідомляв «Главком», 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС. Президент Порошенко повідомив про це під час Київського безпекового форуму.

Документ також мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа.

Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою.