Клімкін: Україна має план посилення місії ОБСЄ на Донбасі

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Місія ОБСЄ на Донбасі

Клімкін зазначив, що необхідно повністю забезпечити доступ спостерігачів до неконтрольованої ділянки кордону

Україна має чіткий план посилення спостережної місії ОБСЄ на Донбасі, який включає збільшення її чисельності та технічної оснащеності. Про це на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Австрії Себастьяном Курцом заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Місія і всі спостерігачі намагаються виконувати свою роботу і принести мир на Донбас, але ми повинні дозволити їм це робити. А сьогодні Росія блокує роботу місії, не даючи доступу до значної частини території Донбасу, а саме до тих ділянок, де знаходиться зброя і російські регулярні війська», - сказав Клімкін.

Він зазначив, що необхідно повністю забезпечити доступ спостерігачів до неконтрольованої ділянки кордону.

«Ми маємо дані, що зараз продовжується поставка всього - боєприпасів, найманців, ротація регулярних військ», - констатував Клімкін.

За його словами, Україна має чіткий план, як забезпечити цілодобовий доступ. «Для цього необхідно створити бази до неконтрольованої ділянки кордону, розташувати відповідне обладнання спостереження, поставити представників ОБСЄ з нашого боку кордону і дозволити їм робити інспекцію», - зазначив міністр.

Окрім того, за словами Клімкіна, необхідно мати більше спостерігачів і технічного обладнання, щоб забезпечити цілодобовий доступ до неконтрольованої ділянки кордону, оскільки обстріли відбуваються саме вночі.

Ще одним завданням, за словами Клімкіна, є вирішення питання, хто виконуватиме завдання з контролю за роззброєнням.

Міністр зазначив, що Україна має амбітні очікування від австрійського головування в ОБСЄ.

«Ми будемо дуже послідовно працювати з австрійськими партнерами, щоб разом досягти їх втілення», - резюмував глава МЗС.

Джерело: Укрінформ