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    Клімкін відклав візит до Грузії через хворобу

    • Сьогодні, 12:31
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    Лікарі порадили очільнику МЗС найближчими днями відмовитись від активності

    Візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Грузії, запланований на п'ятницю, відкладено у зв'язку зі станом його здоров'я, повідомив журналістам український посол у Тбілісі Ігор Долгов у п'ятницю.

    «Ми отримали з Києва офіційне комюніке і звернулися до МЗС Грузії з проханням перенести візит міністра Клімкіна на пізніший час. Павло Клімкін дослухався до суворих рекомендацій лікарів і протягом найближчих днів відмовиться від активності. Візит відбудеться найближчим часом», – сказав посол.

    Він зазначив, що міністр особливо зацікавлений в огляді лінії окупації в Грузії.

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