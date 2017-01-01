Клімкін відреагував на вандалізм з польським пам’ятниками на Львівщині

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Сплюндрований пам'ятник

Наразі обидва пам’ятники вже відчищені

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив «чергові акти вандалізму» щодо польських пам'ятників на Львівщині.

«Відомий почерк третьої сторони, якій ми спільно даємо рішучу відсіч», - написав він у Twitter.

Зазначимо, що впродовж вихідних невідомі пошкодили два пам'ятники - у Львові та селі Підкамінь Бродівського району.

У Національній поліції Львівської області повідомили, що вже встановлюють людей, причетних до цієї справи. Їхні дії кваліфікували як хуліганство.

Нагадаємо, що 11 та 12 березня у Львові та Львівській області було сплюндровано дві пам’ятки, присвячені полякам. Спочатку у самому місті невідомі вандали розмалювали пам'ятник ростріляним польським професорам на Вулецьких пагорбах. Наступного дня селі Підкамінь були понищені польські поховання.

«Обидва пам'ятники вже відчищені, пошкоджень на них не виявлено. Правоохоронці вживають заходів, аби встановити осіб, причетних до скоєння правопорушень», - йдеться у повідомленні Нацполіції.

В облдержадміністрації також заявили, що випадки осквернення є спланованими провокаціями, «покликаними зіпсувати дружні стосунки між українським та польським народами».

До слова, наприкінці лютого на Львівщині відновили меморіал загиблим полякам.

Також варто відмітити, директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський на своїй сторінці у Facebook в середу написав, що на новому єврейському кладовищі в Саврані (Одеська область) повністю знищили меморіал жертвам Голокосту.

В поліції натомість виправдовуються, що руйнування стіни Меморіалу сталось ще близько місяця тому.