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    Клімкін відвідає США із робочим візитом

    • Сьогодні, 12:50
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    Павло Клімкін
    Фото: Експрес
    Павло Клімкін

    Міністр закордонних справ України візьме участь у засіданні базової групи Мюнхенської конференції з питань безпеки

    Відсьогодні, 8 травня, і до 10 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуватиме із робочим візитом у Вашингтоні. Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

    «Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 8–10 травня 2017 року здійснить робочий візит до м. Вашингтон (США) для участі у засіданні базової групи Мюнхенської конференції з питань безпеки, під час якої обговорить з учасниками заходу сучасну безпекову ситуацію на сході України та її вплив на безпеку Європи в цілому», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що в рамках візиту також планується низка двосторонніх зустрічей з іншими учасниками заходу та американськими високопосадовцями з метою обговорення актуальних двосторонніх та міжнародних питань.

    Павло Клімкін США міністр
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