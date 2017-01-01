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    Клімкін відвідав лінію розмежування біля Цхінвалі

    • Сьогодні, 07:08
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    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін біля лінії розмежування у Цхінвальському регіоні
    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін біля лінії розмежування у Цхінвальському регіоні

    Український міністр проводив в Грузії серію робочих зустрічей

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у рамках офіційного візиту в Грузії відвідав лінію розмежування у Цхінвальському регіоні.

    Як повідомляє прес-служба МЗС України, в суботу Клімкін провів зустріч з грузинським міністром з питань внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій, розселення та біженців Созаром Субарі та державним міністром Грузії з питань примирення і громадянської рівності Кетевань Ціхелашвілі.

    Міністри обмінялися досвідом та визначили напрямки розвитку подальшого співробітництва.

    Також глава українського МЗС зустрівся з Католикосом-Патріархом всієї Грузії Ілією II.

    «Глава зовнішньополітичного відомства України поклав квіти до Монумента Героїв у Тбілісі і відвідав окупаційну лінію в Цхінвальському регіоні в районі селища Хурвалеті Горійського муніципалітету», - йдеться у повідомленні дипвідомства.

    Як повідомляв «Главком», візит українського міністра в Грузію проходив 21-22 квітня. Мета візиту – активізація політичного діалогу, підготовка заходів високого рівня та узгодження позицій на міжнародній арені.

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