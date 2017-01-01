Клімкін визначив, хто відіграватиме особливу роль у зовнішній політиці США

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Павло Клімкін

Павло Клімкін задоволений заявами Майка Пенса щодо Криму та антиросійських санкцій

Українська сторона задоволена заявами та позицією представників нової адміністрації США щодо російської агресії. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За його словами, останні заяви американської сторони в Радбезі ООН, висловлювання нового віце-президента США та заяви деяких інших важливих представників адміністрації Трампа були дуже чіткими і стали несподіванкою для багатьох. Мова йде, зокрема, про заяви американців щодо Криму та антиросійських санкцій.

Клімкін зазначив, що його надихнула бесіда президента Петра Порошенка з віце-президентом США Майком Пенсом. «Це була дуже хороша розмова, з погляду розуміння мотивів Росії. Звісно, ми чудово знаємо: щоб розібратися в усіх деталях того, що відбувається, потрібен час. Але віце-президент був у курсі всіх ключових деталей, ставив дуже чіткі запитання, що свідчить про його досить глибоке розуміння ситуації. Безумовно, в інтерв'ю я не можу розповідати подробиці, але можу сказати, що його запитання показали: він отримав інформацію, так би мовити, не за 15 хвилин до нашої зустрічі», – підкреслив він.

При цьому міністр схильний вважати, що саме Пенс буде відігравати особливу роль у зовнішній політиці Вашингтону. «Я, звісно, не можу говорити за американську адміністрацію, але схильний вважати, що віце-президент США відіграватиме особливу роль у зовнішній політиці, адже недарма саме він представляв США на Мюнхенській конференції. На мій погляд, це дуже важливо, оскільки в американській системі віце-президент — ключова постать. Але думаю, що й інші, — це стосується РНБ, Держдепу, Пентагона, розвідувальної спільноти, — працюватимуть разом дуже ефективно», – сказав глава МЗС.

Нагадаємо, 18 лютого, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, віце-президент США Майк Пенс заявив, що Вашингтон зробить все для того, щоб Росія несла відповідальність за виконання Мінських угод, зокрема – деескалації ситуації в Донбасі.

Клімкін не бачить перспектив швидкого закінчення війни на Донбасі.