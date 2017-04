Клімкін закликає притягнути до відповідальності організаторів хімічної атаки в Сирії

Український міністр стверджує, що був шокований повідомленнями про атаку в Сирії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав притягнути до відповідальності організаторів хімічної атаки у Сирії. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

«Шокований повідомленнями про атаку із застосуванням хімічної зброї у Сирії та масовим вбивством невинних цивільних. Винних потрібно притягнути до відповідальності», - зазначив український дипломат.

Раніше застосування хімічної зброї у населеному пункті Хан Шейхун у провінції Ідліб, від якого загинуло понад 100 мирних жителів і постраждали ще 500 осіб, засудили представники міжнародної спільноти.

Shocked by reports of chemical weapons attack in Syria and mass murder of innocent civilians. Perpetrators must be brought to justice.