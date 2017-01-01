Клімкін закликає притягнути до відповідальності організаторів хімічної атаки в Сирії

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Павло Клімкін

Український міністр стверджує, що був шокований повідомленнями про атаку в Сирії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав притягнути до відповідальності організаторів хімічної атаки у Сирії. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

«Шокований повідомленнями про атаку із застосуванням хімічної зброї у Сирії та масовим вбивством невинних цивільних. Винних потрібно притягнути до відповідальності», - зазначив український дипломат.

Раніше застосування хімічної зброї у населеному пункті Хан Шейхун у провінції Ідліб, від якого загинуло понад 100 мирних жителів і постраждали ще 500 осіб, засудили представники міжнародної спільноти.

Shocked by reports of chemical weapons attack in Syria and mass murder of innocent civilians. Perpetrators must be brought to justice. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 квітня 2017 р.

Зокрема, високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що режим сирійського президента Башара Асада несе головну відповідальність за вчинення атаки хімічною зброєю проти мирного населення у країні.

До неї приєднався і міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон. За його словами, британський уряд «буде продовжувати докладати міжнародних зусиль щодо притягнення винних до відповідальності».

Радбез ООН на 5 квітня призначив засідання стосовно хімічної атаки у сирійській провінції Ідліб.