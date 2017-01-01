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    Клімкін закликав ЄС розширити санкції на причетних до захоплення підприємств на Донбасі

    • Сьогодні, 07:52
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    <p>Робоча зустріч &laquo;Україна+Група друзів України в ЄС&raquo;</p>

    Робоча зустріч «Україна+Група друзів України в ЄС»

    Очільник українського МЗС поінформував ЄС про продовження активних обстрілів українських позицій в зоні АТО

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Брюсселі під час засідання «Україна+Група друзів України в ЄС» наголосив на необхідності розширення санкційного списку за рахунок осіб, причетних до незаконного захоплення українських підприємств на окупованих територіях Донбасу.

    Про це повідомляє прес-служба МЗС.

    Під час зустрічі Клімкін закликав міністрів закордонних справ ЄС до продовження та посилення санкцій проти Росії з метою повного виконання нею Мінських домовленостей.

    Також голова українського МЗС поінформував сторону ЄС про продовження активних обстрілів українських позицій на Донбасі, підрив автомобіля Моніторингової місії ОБСЄ та загибель цивільних осіб в Авдіївці.

    «Главком» повідомляв, що після завершення Ради ЄС у закордонних справах за ініціативою Польщі в рамках її головування у «Вишеградській групі» в Брюселі відбулася робоча зустріч «друзів України».

    Нагадаємо, напередодні Клімкін заявляв, що США готові приєднатися до процесу врегулювання ситуації на Донбасі і чинити тиск на Російську Федерацію.За його словами, у США є важелі впливу, які повинні бути реалізовані спільно з ЄС та іншими країнами Великої сімки.

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