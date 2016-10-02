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    Клімкін засудив акт вандалізму щодо польського консульства у Львові

    • Сьогодні, 16:34
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    <em>Павло Клімкін</em>
    Павло Клімкін

    Міністр зауважив, що провокації ще нікому користі не приносили

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив акт вандалізму щодо генерального консульства Польщі у Львові. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.

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    «Рішуче засуджую акт вандалізму щодо генконсульства Польщі у Львові. Провокації ще нікому користі не принесли, навіть тим, хто їх вчиняє», – зазначив Клімкін.

    Як повідомляв «Главком», невідомі облили фарбою польське консульство у Львові і зробили написи на паркані.

    Нагадаємо, 8 або 9 січня у селі Гута Пеняцька на Львівщині вандали пошкодили пам’ятник полякам, яких фашисти спалили та розстріляли за допомогу партизанам. За різними оцінками, тоді загинуло 868 осіб, серед яких жінки, діти, люди похилого віку.

    Згодом, 25 січня, невідомі вандали обмалювали червоною фарбою цвинтар жертв тоталітаризму у Биківні і намагалися зруйнувати вхід до польського воєнного кладовища. У польській частині є написи «SS Галичина», а в українській – «ОУН-УПА» і нецензурні слова.

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