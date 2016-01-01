Клімкін заявив, що під час нападу в Берліні, скоріш за все, загинув українець

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Наразі здійснюється аналіз ДНК і вже ввечері особу чоловіка буде встановлено

Існує велика ймовірність, що під час наїзду фури на натовп під час різдвяного ярмарку в Берліні загинув один українець. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі «1+1».

«Зараз завершується аналіз ДНК, маємо побоювання, що один з українців постраждав. Щойно аналіз ДНК завершиться, скажемо, можливо, навіть сьогодні. Скоріш за все, я таки маю це сказати, зі співчуттями – один з українців там загинув. Але остаточну інформацію отримаємо від німецької поліції», – заявив Клімкін.

Нагадаємо, Ангела Меркель назвала наїзд вантажівки на відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні терактом. «Ми повинні виходити з того, що це був теракт», – сказала Меркель.

Кількість загиблих унаслідок наїзду вантажівки на натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні досягла 12 осіб. Слідство стверджує, що наїзд вантажівки на людей у Берліні було скоєно навмисно.

23-річний чоловік, якого було затримано за підозрою у скоєнні нападу на різдвяний ярмарок у Берліні, заперечує свою причетність.

У поліції Берліна заявили, що особа, яка скоїла наїзд вантажівкою на людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня, досі перебуває на волі. «Ми взяли не ту людину», – заявили у поліції Берліна.

20 грудня у генеральній прокуратурі Німеччини повідомили, що підозрюваного у скоєнні навмисного наїзду вантажівки на різдвяний ярмарок у Берліні відпустили через недостатню кількість доказів. Увечері у вівторок терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за атаку.

Наразі німецька поліція шукає головного підозрюваного у скоєнні теракту на різдвяному ринку в Берліні – уродженця Тунісу Аніса Амрі 1992 року народження.