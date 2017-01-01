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    Клімкін збирається на засідання Вишеградської четвірки

    • Вчора, 23:58
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    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін
    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

    Міністри закордонних справ зустрінуться 12 квітня

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував свою участь у засіданні міністрів закордонних справ Вишеградської четвірки за участю Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини.

    Офіційна зустріч відбудеться 12 квітня.

    «Одна з ідей, які я послідовно просуваю, буду також просувати 12 квітня під час засідання міністрів закордонних справ Вишеградської четвірки, плюс Східного партнерства це обміни ... Це стосується студентів, школярів, звичайно, наших вчених, всіх», - сказав він в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю.

    Міністр також зазначив, що тема обмінів стає актуальною в контексті отримання Україною безвізового режиму з Європейським союзом.

    «Главком» також повідомляв, що студенти Національного університету біоресурсів і природокористування отримуватимуть диплом словацького вишу.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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