Клімкін збирається на засідання Вишеградської четвірки

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Міністри закордонних справ зустрінуться 12 квітня

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував свою участь у засіданні міністрів закордонних справ Вишеградської четвірки за участю Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини.

Офіційна зустріч відбудеться 12 квітня.

«Одна з ідей, які я послідовно просуваю, буду також просувати 12 квітня під час засідання міністрів закордонних справ Вишеградської четвірки, плюс Східного партнерства це обміни ... Це стосується студентів, школярів, звичайно, наших вчених, всіх», - сказав він в ефірі телеканалу «Інтер» в неділю.

Міністр також зазначив, що тема обмінів стає актуальною в контексті отримання Україною безвізового режиму з Європейським союзом.

«Главком» також повідомляв, що студенти Національного університету біоресурсів і природокористування отримуватимуть диплом словацького вишу.

Джерело: Інтерфакс-Україна