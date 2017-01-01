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    Клімкін здійснить робочий візит до Литви

    • Сьогодні, 11:20
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    Міністр закордонних справ України зустрінеться з прем&rsquo;єр-міністром Литви.
    Фото: Delfi
    Міністр закордонних справ України зустрінеться з прем’єр-міністром Литви.

    Чиновники обговорять підтримку України у євроструктурах

    Сьогодні відбудеться робочий візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Литовської Республіки. Про це повідомляє прес-служба МЗС України, передає «Главком».

    Як зазначається, метою візиту є зміцнення українсько-литовського стратегічного партнерства та обговорення можливостей підтримки Литвою України у європейських та євроатлантичних структурах.

    Клімкін під час візиту проведе переговори з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом. Після цього міністри проведуть спільну прес-конференцію.

    Крім того, міністр закордонних справ України зустрінеться з прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом, а також керівництвом та депутатським корпусом Сеймаса (парламенту) Литви.

    Нагадаємо, 22 квітня міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час візиту до Грузії зустрівся з Католикосом-Патріархом всієї Грузії Іллею ІІ.

    МЗС Павло Клімкін Грузія Литва Україна
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