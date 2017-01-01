Клімкін здійснить робочий візит до Литви

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Фото: Delfi Міністр закордонних справ України зустрінеться з прем’єр-міністром Литви.

Чиновники обговорять підтримку України у євроструктурах

Сьогодні відбудеться робочий візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Литовської Республіки. Про це повідомляє прес-служба МЗС України, передає «Главком».

Як зазначається, метою візиту є зміцнення українсько-литовського стратегічного партнерства та обговорення можливостей підтримки Литвою України у європейських та євроатлантичних структурах.

Клімкін під час візиту проведе переговори з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом. Після цього міністри проведуть спільну прес-конференцію.

Крім того, міністр закордонних справ України зустрінеться з прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом, а також керівництвом та депутатським корпусом Сеймаса (парламенту) Литви.

Нагадаємо, 22 квітня міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час візиту до Грузії зустрівся з Католикосом-Патріархом всієї Грузії Іллею ІІ.