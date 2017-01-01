Клімкін зустрічається з держсекретарем США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Укрінформ Зустріч Павла Клімкіна з Рексом Тіллерсоном

Зустріч Клімкіна з Тіллерсона проходить за закритими дверима

У Державному департаменті США розпочалася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

Глави зовнішньополітичних відомств спілкуються за зачиненими дверима, повідомляє Укрінформ.

Зустріч розпочалася об 11:15 за Вашингтоном з протокольного рукостискання Клімкіна і Тіллерсона перед камерами. При цьому промов та відповідей на запитання не передбачалося.

Як повідомлялося, Клімкін 6-7 березня перебуває з робочим візитом у столиці США з метою інтенсифікації політичного діалогу між двома державами в контексті обговорення широкого кола питань українсько-американського стратегічного партнерства. При цьому увага звертається, передусім, на відновлення територіальної цілісності й суверенітету України, а також на підтримку Вашингтоном просування реформ в Україні.