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    Клімкін зустрічається з держсекретарем США

    • Сьогодні, 18:57
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    <p>Зустріч Павла Клімкіна з Рексом Тіллерсоном</p>
    Фото: Укрінформ

    Зустріч Павла Клімкіна з Рексом Тіллерсоном

    Зустріч Клімкіна з Тіллерсона проходить за закритими дверима

    У Державному департаменті США розпочалася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

    Глави зовнішньополітичних відомств спілкуються за зачиненими дверима, повідомляє Укрінформ.

    Зустріч розпочалася об 11:15 за Вашингтоном з протокольного рукостискання Клімкіна і Тіллерсона перед камерами. При цьому промов та відповідей на запитання не передбачалося.

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    Як повідомлялося, Клімкін 6-7 березня перебуває з робочим візитом у столиці США з метою інтенсифікації політичного діалогу між двома державами в контексті обговорення широкого кола питань українсько-американського стратегічного партнерства. При цьому увага звертається, передусім, на відновлення територіальної цілісності й суверенітету України, а також на підтримку Вашингтоном просування реформ в Україні.

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    Павло Клімкін США Україна
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