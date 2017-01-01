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    Климпуш-Цинцадзе розказала про успіхи України в торгівлі з Європою

    • Сьогодні, 10:44
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    <p>Климпуш-Цинцадзе</p>

    Климпуш-Цинцадзе

    Наша країна в минулого року успішно експортувала до країн ЄС товари тваринного походження і молочних товарів

    Україна досягнула успіху у Зоні вільної торгівлі з Євросоюзом та перших кроках до інтеграції своєї енергосистеми з європейською. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе під час години запитань до уряду у Верховній Раді .

    «За результатом минулого року найбільшим ЄС став найбільшим торговельним партнером України в імпорті 37,1% і,43,7% в раках імпорту. На ринок ЄС почали виходити нові компанії які раніше до ЄС не експортували», – зазначила віце-прем'єр.

    За словами Климпуш-Цинцадзе, Україна в минулого року досить успішно експортувала до країн ЄС товари тваринного походження і молочних товарів.

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