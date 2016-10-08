Клінтон може стати мером Нью-Йорка, -ЗМІ

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Багато прихильників закликають Клінтон повернутися в політику і кинути виклик нинішньому меру Біллу де Блазі

гЕкс-держсекретар США ілларі Клінтон, яка поступилася обраному президенту Дональду Трампу на американських виборах президента в 2016 році, може висунути свою кандидатуру на пост мера Нью-Йорка, повідомляє New York Daily.

Джерело видання в Демократичній партії США заявило, що учасник президентських виборів в рамках приватної бесіди не виключила можливості висунення своєї кандидатури на пост мера Нью-Йорка, вибори якого відбудуться 7 листопада 2017 року.

Повідомляється, що багато прихильників закликають Клінтон повернутися в політику і кинути виклик нинішньому меру Біллу де Блазі.

Стверджується, що відносини між Клінтон і Блазі різко погіршилися після того, як він відмовився підтримати колишнього держсекретаря в якості кандидата на пост президента США.