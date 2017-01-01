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    Клінтон оголосила про створення нової політичної організації

    • Сьогодні, 07:34
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    Екс-держсекретар США Гілларі Клінтон
    Екс-держсекретар США Гілларі Клінтон

    Американські ЗМІ називають створення нової організації офіційним поверненням Клінтон у політику

    Колишній кандидат в президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон оголосила про створення нової політичної організації з метою підтримки тих ініціатив, які вона висувала під час виборчої кампанії.

    Відповідну заяву було опубліковано на сторінці Клінтон у Twitter.

    Нова організація отримала назву Onward Together.

    «Ми запускаємо Onward Together, щоб люди надихнулися і брали участь в політичних процесах, координували свої дії і навіть висували свої кандидатури на виборах», - написала Клінтон.

    На офіційному сайті організації йдеться, що її завдання полягає в просуванні ідей, які підтримали на минулих президентських виборах майже 66 млн осіб, що проголосували за Клінтон, а також в цілому «прогресивних цінностей».

    За оцінкою телеканалу Fox News, створення нової організації означає, що «Клінтон офіційно повернулася в політику».

    Нагадаємо, колишній державний секретар США Гілларі Клінтон 2 травня звинуватила у своїй поразці на президентських виборах Росію і директора ФБР Джеймса Комі, зазначаючи, що їхнє втручання «відлякало» виборців.

    Нещодавно президент США Дональд Трамп звинуватив свою колишню суперницю по президентських перегонах Гілларі Клінтон і її прихильників у зв'язках із Росією. Також він вважає «фальшивою» інформацію про втручання Росії у вибори президента США.

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