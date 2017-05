Американські ЗМІ називають створення нової організації офіційним поверненням Клінтон у політику

Колишній кандидат в президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон оголосила про створення нової політичної організації з метою підтримки тих ініціатив, які вона висувала під час виборчої кампанії.

Відповідну заяву було опубліковано на сторінці Клінтон у Twitter.

Нова організація отримала назву Onward Together.

«Ми запускаємо Onward Together, щоб люди надихнулися і брали участь в політичних процесах, координували свої дії і навіть висували свої кандидатури на виборах», - написала Клінтон.

На офіційному сайті організації йдеться, що її завдання полягає в просуванні ідей, які підтримали на минулих президентських виборах майже 66 млн осіб, що проголосували за Клінтон, а також в цілому «прогресивних цінностей».

За оцінкою телеканалу Fox News, створення нової організації означає, що «Клінтон офіційно повернулася в політику».

We're launching Onward Together to encourage people to get involved, organize, and even run for office. https://t.co/8exooosvZ5