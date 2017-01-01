Клінтон оголосила про створення нової політичної організації
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Американські ЗМІ називають створення нової організації офіційним поверненням Клінтон у політику
Колишній кандидат в президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон оголосила про створення нової політичної організації з метою підтримки тих ініціатив, які вона висувала під час виборчої кампанії.
Відповідну заяву було опубліковано на сторінці Клінтон у Twitter.
Нова організація отримала назву Onward Together.
«Ми запускаємо Onward Together, щоб люди надихнулися і брали участь в політичних процесах, координували свої дії і навіть висували свої кандидатури на виборах», - написала Клінтон.
На офіційному сайті організації йдеться, що її завдання полягає в просуванні ідей, які підтримали на минулих президентських виборах майже 66 млн осіб, що проголосували за Клінтон, а також в цілому «прогресивних цінностей».
За оцінкою телеканалу Fox News, створення нової організації означає, що «Клінтон офіційно повернулася в політику».
We're launching Onward Together to encourage people to get involved, organize, and even run for office. https://t.co/8exooosvZ5— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 15 мая 2017 г.
Нагадаємо, колишній державний секретар США Гілларі Клінтон 2 травня звинуватила у своїй поразці на президентських виборах Росію і директора ФБР Джеймса Комі, зазначаючи, що їхнє втручання «відлякало» виборців.
Нещодавно президент США Дональд Трамп звинуватив свою колишню суперницю по президентських перегонах Гілларі Клінтон і її прихильників у зв'язках із Росією. Також він вважає «фальшивою» інформацію про втручання Росії у вибори президента США.