Клінтон: перемога для Макрона, для Франції, ЄС і світу

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Фото: ВВС Хілларі Клінтон

Екс-кандидат Демократичної партії в президенти США Хілларі Клінтон прокоментувала перемогу Еммануеля Макрона

Екс-кандидат Демократичної партії в президенти США Хілларі Клінтон заявила, що перемога Еммануеля Макрона на виборах у Франції — це поразка для тих, хто втручається в роботу демократії. Про це вона написала у мікроблозі у Twitter.

«Перемога для Макрона, для Франції, ЄС і світу. Поразка для тих, хто втручається в демократію. (Хоча ЗМІ говорять, що я не можу про це говорити)», — написала Клінтон в Twitter.

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«Главком» повідомляв, що лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон переміг у другому турі президентських виборів у Франції, набравши 66,06% голосів. Марін Ле Пен отримала 33,94% підтримки.

Представниця «Національного фронту» Ле Пен визнала поразку на виборах.

Відразу після оголошення попередніх результатів, лідер руху «Вперед» Еммануель Макрон заявив, що з його обранням на найвищу посаду в республіці «відкривається нова сторінка історії».

Президент України Петро Порошенко вже привітав Макрона з перемогою та висловив сподівання на співпрацю з Францією та активізацію «нормандського формату».

Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.

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