Клінтон випередила Трампа на 3 млн голосів виборців

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Дональд Трамп і Хілларі Клінтон

Вирішальне значення мав виграш Дональда Трампа з великим відривом у густонаселених американських штатах

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон випередила представника республіканців, обраного президента США Дональда Трампа майже на 3 млн голосів виборців, хоча і програла по вибірниках. Про це свідчать дані офіційно затверджених результатів по всіх штатах, повідомляє The Hill.

Всього Хілларі Клінтон набрала 65,8 млн голосів (48,2%), а Дональд Трамп — 62,9 млн (46,1%). Вирішальне значення мав виграш Дональда Трампа з великим відривом у густонаселених американських штатах. Завдяки цьому він набрав більше голосів вибірників, які й визначають, хто стане президентом США. Всі голоси вибірників від конкретного штату відходять переможцю народного голосування.

Нагадаємо, за Дональда Трампа проголосували 304 з 538 членів колегії вибірників. При необхідному і достатньому мінімумі в 270 голосів. Інавгурація президента відбудеться 20 січня 2017 року.

Джерело: Укрінформ