Клінтон заявила, що готова «вийти з лісу і допомогти пролити світло» на події в США

Клінтон вперше за останні місяці виступили на публіці

Колишній державний секретар і екс-кандидатка в президенти США Гілларі Клінтон готова «пролити світло на те, що відбувається» в США.

Про це вона заявила, виступаючи на щорічному святкуванні Дня святого Патріка, організованому Товариством ірландських жінок, передає The New York Times.

«Я, як і багато моїх друзів зараз. Зізнаюся, мені важко дивитися новини. Я готова вийти з лісу (англійською сome out of the woods означає вийти з важкої ситуації) і допомогти пролити світло на те, що відбувається навколо...», — сказала вона.

Клінтон також зазначила, що необхідно забути політичні розбіжності та прислухатися один до одного.