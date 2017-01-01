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    Клінтон заявила, що готова «вийти з лісу і допомогти пролити світло» на події в США

    • Сьогодні, 22:35
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    Клінтон вперше за останні місяці виступили на публіці

    Колишній державний секретар і екс-кандидатка в президенти США Гілларі Клінтон готова «пролити світло на те, що відбувається» в США.

    Про це вона заявила, виступаючи на щорічному святкуванні Дня святого Патріка, організованому Товариством ірландських жінок, передає The New York Times.

    «Я, як і багато моїх друзів зараз. Зізнаюся, мені важко дивитися новини. Я готова вийти з лісу (англійською сome out of the woods означає вийти з важкої ситуації) і допомогти пролити світло на те, що відбувається навколо...», — сказала вона.

    Клінтон також зазначила, що необхідно забути політичні розбіжності та прислухатися один до одного.

    США Гілларі Клінтон
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