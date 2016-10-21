КНДР пообіцяла Японії «фатальний кінець»

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6 березня 2017 року Пхеньян запустив у напрямку Японії чотири балістичні ракети середньої дальності

«Якщо хоча б один снаряд упаде на суверенної території КНДР, то Японію чекає фатальний кінець», - написали центральні газети країни



Японія «не відмовилася від амбіційного плану вторгнення в КНДР за підтримки Сполучених Штатів». Про це йдеться в коментарі інформаційного агентства ЦТАК, опублікованому в центральних газетах країни.

17 березня, відзначається в ньому, Японія здійснила запуск націленого на КНДР розвідувального супутника Radar-5. Кораблі Сил самооборони Японії і авіаносна ударна група ВМС США, в яку входить авіаносець Carl Vinson, провели спільні маневри в Східно-Китайському морі.

Крім того, ЦТАК звертає увагу на розширення повноважень національних Сил самооборони, що дозволяє їм вперше з часу закінчення Другої світової війни брати участь в бойових діях для захисту «дружніх країн».

Автори коментаря відзначають, що «Японія і США зазнають поразки, якщо почнуть вторгнення в КНДР». Американські бази на японській території, за даними інформагентства, знаходяться під прицілом балістичних ракет республіки і, «якщо хоча б один снаряд упаде на її суверенної території, то Японію чекає фатальний кінець».

6 березня Пхеньян запустив в напрямку Японії чотири балістичні ракети середньої дальності. Три з них впали в межах японської економічної зони. Після цього міністр оборони Японії Томом Инада заявила, що Токіо не виключає можливості розвитку потенціалу для нанесення превентивного удару по військових базах КНДР в якості запобіжного протидії ракетних пусків.

Резолюції Ради Безпеки ООН забороняють КНДР будь-яку діяльність, пов'язану з розробкою ядерної зброї і засобів її доставки. У Пхеньяні ці документи не визнають, стверджуючи, що країна має повне право зміцнювати обороноздатність