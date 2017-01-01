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    КНДР провела чергове випробування балістичної ракети

    • Сьогодні, 05:11
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    Військовий чиновник Південної Кореї підтвердив, що тест стався близько 5:30 ранку за місцевим часом

    Північна Корея провела чергове випробування, імовірно, балістичної ракети.

    «Північна Корея сьогодні вранці провела пуск ракети поки не певного типу в районі Пукчхан провінції Пхенан-Намдо», – сказано у заяві об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил Південної Кореї.

    NBC News повідомляє, що випробування були невдалі і ракета вибухнула невдовзі після старту.

    Військовий чиновник Південної Кореї підтвердив NBC, що тест стався близько 5:30 ранку за місцевим часом. За словами чиновника, ракета була направлена на північний схід у бік Східного моря.

    Нагадаємо, вчора держсекретар США назвав лише питанням часу можливість ядерного удару КНДР по Сеулу та Токіо.  

    США КНДР Північна Корея
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