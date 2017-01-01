КНДР: ракетний удар США в Сирії доводить, що ядерна зброя потрібна
- Сьогодні, 22:53
-
Розсилка
Ракетний обстріл військами США авіабази в Сирії в КНДР називають «неприпустимим актом агресії»
Влада Північної Кореї не збирається згортати свою ядерну програму, навпаки через завданий США ракетний удар по Сирії вважає її правильним рішенням.
Про це в суботу, 8 квітня, заявили в КНДР, повідомляє DW.
Сам ракетний обстріл військами США авіабази в Сирії в Пхеньяні називають «неприпустимим актом агресії проти суверенної держави».
Крім того, цей обстріл «мільйон разів доводить», що рішення Пхеньяна «посилити можливості ядерного стримування» було правильним, заявили в МЗС КНДР.
Як відомо, влада Північної Кореї проводить розробку ядерної зброї та вдосконалює свої ракетні арсенали. Крім того, КНДР регулярно проводить випробування балістичних ракет різної дальності.
Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп в ніч проти 7 квітня віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.
Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.
Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.
Представник США в ООН Ніккі Гейлі не виключила, що США завдадуть ще ударів по військовій інфраструктурі режиму Башара Асада у Сирії.
В суботу Дональд Трамп привітав американських військових чоловіків і жінок з успішним ударом по авіаційній базі лояльних режиму Асада військ.