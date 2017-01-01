Княжицький вимагає від МВС перевірити відомого політика на вампіризм

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Микола Княжицький

У Медведчука впевнені: у «Народному фронті» остаточно втратили зв'язок з реальністю

Прес-служба Громадського руху «Український вибір – Право народу» повідомляє про депутатське звернення представника «Народного фронту» Миколи Княжицького до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Як повідомляє сайт організації, до руху звернулися журналісти з проханням прокоментувати це звернення.

У зверненні, скан якого розміщено на сайті руху, Княжицький, посилаючись на лист якогось громадянина України Олега Бєлуги, просить розслідувати діяльність «секти Дракулістів нового часу», «культовим служителем» якої є Віктор Медведчук, який «уже давно займається вампіризмом» і «регулярно натщесерце випиває 2-3 склянки крові цнотливих юнаків, яких постачають йому з Донбасу».

«Відразу ж повинні попередити: дітям, вагітним жінкам і людям зі слабкою психікою депутатське звернення «генія» законодавчої думки Миколи Княжицького (в минулому глави редакційної ради телеканала ТВі, керівника медійних компаній і телеканалів Tonis, СТБ, УТ-1, «Газети 24», а нині голови Комітету ВР з питань культури і духовності) краще не читати... Окреме питання – рівень культури і духовності такого, з дозволу сказати, голови профільного комітету. Після подібного депутатського звернення важко навіть уявити, які саме питання Княжицький, користуючись своїм становищем, може порушувати і просувати», – йдеться в коментарі «Українського вибору».

У русі Медведчука вважають, що депутатське звернення Княжицького свідчить про втрату будь-якого зв'язку з реальністю представника правлячої коаліції, одного з найактивніших членів «Народного фронту».