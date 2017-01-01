Новий глава Нацполіції: я не думаю, я виконую

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Сергій Князєв

Глава Нацполіції прокоментував питання введення воєнного стану

Новий голова Національної поліції України Сергій Князєв вважає, що у питанні введення воєнного стану в країні думати має Верховна Рада, його ж завдання – виконувати. Таку думку він висловив в інтерв’ю 1+1.

«Думати - це прерогатива Верховної Ради, моя прерогатива - виконувати. Введуть військовий стан - будемо працювати», - заявив Князєв.

На уточнююче запитання, що він особисто думає про воєнний стан, глава Нацполіції відповів, що має «право не говорити про те, що думає як людина».

Нагадаємо, Сергій Князєв також вважає, що пересічним українцям в період війни поки не варто мати дозвіл на вогнепальну зброю.

«Давайте спочатку закінчимо війну, суспільство охолоне, тоді можливо»,- заявив він.

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