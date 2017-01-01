Князєв: поліція встановила 25 учасників сутичок у Дніпрі

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Бійка у Дніпрі 9 травня

14 особам оголошено підозру за участь у масовій бійці 9 травня у Дніпрі

Поліція встановила 25 осіб, які брали участь у сутичках та спровокували масову бійку у Дніпрі 9 травня 2017 року.

Про це заявив голова Національної поліції Сергій Князєв, повідомляє прес-служба Нацполіціїю

За його словами, 14 особам оголошено підозру, п’ятьом обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою, вісьмом особам заочно вручено повідомлення про підозру та оголошено у розшук. Ступінь вини ще семи осіб встановлюється.

«На сьогоднішній день звільнені з посад два керівника обласного рівня, два керівника поліції міста, відсторонено від виконання службових обов’язків чотирьох працівників полку поліції особливого призначення, у тому числі – їх командир. Матеріали стосовно трьох працівників поліції відправлені до прокуратури для долучення до кримінального провадження», – повідомив Князєв.

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО.

Також повідомлялось, тітушка, заарештований за побиття ветерана АТО у Дніпрі, вийшов на волю під заставу.

Депутати вимагають зняття депутатської недоторканності з нардепа від Опозиційного блоку Олександра Вілкула.