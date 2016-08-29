Князєв розказав, як просувається розслідування вбивства Шеремета

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Павло Шеремет

Голова Нацполіції запевнив, що поліція співпрацює з СБУ

Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що поліція співпрацює зі Службою безпеки України у розслідуванні справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, пише DW.

«На жаль, цей злочин вчинили люди, які дуже ретельно до нього підготувались і максимально зменшили кількість своїх помилок», — сказав він.

Князєв наголосив, що над розслідуванням цієї справи працює величезна кількість людей у поліції. «Паралельно працює і тісно співпрацює з нами ще й цілий департамент СБУ. Однак весь негатив чомусь дістається нам», — зазначив він.

Голова Нацполіції запевнив, що поліція співпрацює з СБУ у розслідуванні вбивства Шеремета. За його словами, у розслідуванні цього вбивства суперечок між службами немає.

Крім того, відповідаючи на запитання про те, чи розглядає поліція версію про причетність до вбивства журналіста бійців Нацгвардії, Князєв сказав, що «у тому числі». «Ми багато кого допитуємо, збираючи якісь мікроскопічні деталі. Адже є ще версія вбивства не на 100 відсотків кримінальна — у ній доводиться збирати інформацію по крихтах», — розповів він.