Князєв розказав, як просувається розслідування вбивства Шеремета
- Сьогодні, 17:47
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Голова Нацполіції запевнив, що поліція співпрацює з СБУ
Голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що поліція співпрацює зі Службою безпеки України у розслідуванні справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, пише DW.
«На жаль, цей злочин вчинили люди, які дуже ретельно до нього підготувались і максимально зменшили кількість своїх помилок», — сказав він.
Князєв наголосив, що над розслідуванням цієї справи працює величезна кількість людей у поліції. «Паралельно працює і тісно співпрацює з нами ще й цілий департамент СБУ. Однак весь негатив чомусь дістається нам», — зазначив він.
Голова Нацполіції запевнив, що поліція співпрацює з СБУ у розслідуванні вбивства Шеремета. За його словами, у розслідуванні цього вбивства суперечок між службами немає.
Крім того, відповідаючи на запитання про те, чи розглядає поліція версію про причетність до вбивства журналіста бійців Нацгвардії, Князєв сказав, що «у тому числі». «Ми багато кого допитуємо, збираючи якісь мікроскопічні деталі. Адже є ще версія вбивства не на 100 відсотків кримінальна — у ній доводиться збирати інформацію по крихтах», — розповів він.
Нагадаємо, 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Трагедія сталася на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка.
За фактом загибелі журналіста прокуратура відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб).
Як повідомлялося, вибуховий пристрій, унаслідок спрацьовування якого загинув Павло Шеремет, мав у своєму складі протипіхотну міну. Про це раніше повідомляв начальник Головного слідчого управління НП Олександр Вакуленко.
«В автомобілі Subaru мав місце вибух саморобного вибухового пристрою осколково-фугасної дії з електричним способом приведення в дію. Вибуховий пристрій було виготовлено... з використанням елементів вибухового пристрою промислового виготовлення, він мав у своїй конструкції циліндричні вражаючі елементи і нарізну втулку запального гнізда протипіхотної міни спрямованої дії МОН-50. Стандартний спосіб підриву – електродетонатор ЕІП, саморобний вибуховий пристрій з допомогою мінімум двох постійних магнітів кріпився з зовнішнього боку днища кузова автомобіля в проекції під переднім лівим сидінням водія таким чином, що напрямки вражаючих факторів дії вибуху були спрямовані вгору, в положення водія», – розповідав експерт.
23 січня на прес-конференції у МВС нардеп Антон Геращенко заявив, що знає подробиці слідства у справі Шеремета. За його інформацією, слідчі вважають, що вбивство журналіста було реалізовано з диверсійно-терористичного центру на території Російської Федерації.