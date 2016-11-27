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Міллер та Путін прямо говорять і лякають європейських колег, що може бути незаконний відбір газу, зазначив Коболєв

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв допускає можливість загострення відносин з російським «Газпромом».

Про це він сказав в ефірі «5 каналу» ввечері у середу, 4 січня.

«На жаль, говорячи про відносини з «Газпромом» – все можливо», – сказав Коболєв, відповідаючи на питання, чи можливе зимове загострення у відносинах з «Газпромом».

«Остання риторика російського монополіста говорить про те, що такий варіант там точно розглядається. Міллер та Путін прямо говорять і лякають європейських колег, що може бути незаконний відбір газу, який вони ніколи не довели і не можуть довести тому що його не було», – заявив голова «Нафтогазу».

З одного боку, «Газпром» відмовляється підписувати додаткову угоду, яка дозволить «Нафтогазу» купувати газ, а з іншого боку, лякає європейських партнерів, що теоретично може бути несанкціонований відбір газу з транзитного потоку, тому що у України начебто мало газу.

На думку голови правління «Нафтогазу», ця риторика суперечить одна іншій.

«Будь-яка криза б’є не тільки по Україні, але й по Росії. Вона б’є по іміджу газу. Остання криза 2009 року коштувала дуже багато всім учасникам ринку, але, тим не менш, я впевнений, що зважаючи на важку політичну ситуацію і на існуючі військові дії, хтось з гарячою головою у Росії може не зупинитися і створити нову штучну кризу», – сказав він.

«Сподіваємося, що її (кризи – Ред.) не буде, якщо вона буде – ми до неї готові», – підсумував Коболєв.