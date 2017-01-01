Коболєв обговорив експорт вугілля з міністром енергетики США

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Фото: «Нафтогаз України» Сторони обговорили співпрацю в галузі розвідки і видобутку енергоносіїв

У НАК «Нафтогаз України» розповіли про ризики енергетичної безпеки

Сполучені Штати Америки проти запуску російського газопроводу «Північний потік – 2». Про це заявив міністр енергетики США Рік Перрі під час зустрічі з головою НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим, повідомляє прес-служба НАК.

Як зазначається, під час зустрічі Коболєв наголосив на важливості рівноправного застосування стандартних європейських регламентів до всіх учасників ринку Енергетичного співтовариства.

Крім того, зазначив Коболєв, для дотримання стандартних вимог законодавства ЄС необхідно усунути низку порушень, що перешкоджають торгівлі газом у Європі.

Серед таких порушень Коболєв назвав російський проект «Північний потік – 2», який створює ризики енергетичної безпеки в Європі. Нагадаємо, Коболєв обговорив із Перрі можливість експорту вугілля зі США в Україну. Сторони також обговорили можливість співпраці в галузі розвідки і видобутку енергоносіїв.