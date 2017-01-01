Кобзон поскаржився на російських артистів, які не хочуть виступати в «ЛДНР»

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Кобзон дав концерт в окупованому Донецьку

Російські артисти злякавшись санкцій, не хочуть приїжджати в окупований Донбас

Пропутінський співак Йосип Кобзон виступив в окупованому Луганську з концертом, присвяченому Дню прикордонника.

Він підкреслив, що не боїться санкцій проти себе і буде продовжувати приїжджати в Луганськ і Донецьк і далі.

«Я здивований своїми колегами, які, злякавшись санкцій, не хочуть приїжджати сюди. Їм Майамі ближче, ніж Донбас. Я ж вважаю, що борг, особливо якщо це моя батьківщина, я народився на цій землі, бути з тими людьми, які перебувають у складних, екстремальних ситуаціях. Я думаю, що я можу зробити і як можу виступити, щоб подякувати цим мужнім людям» , – заявив Кобзон.

Варто відзначити, що 79-річний уродженець Донецької області входить в число російських артистів, яким заборонений в’їзд в Україну.

Нагадаємо, раніше Кобзон дав концерт в окупованому Донецьку, який відвідав і ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Це далеко не перший раз, коли Кобзон приїжджає до окупованого бойовиками Донецьку, незаконно перетинаючи державний кордон України.

Так, в червні минулого року скандальний виконавець приїхав до Донецька на фінал фестивалю, присвяченого 60-річчю його творчої діяльності.