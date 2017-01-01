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    Кобзон поскаржився на російських артистів, які не хочуть виступати в «ЛДНР»

    • Сьогодні, 07:14
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    Кобзон&nbsp;дав концерт в окупованому Донецьку
    Кобзон дав концерт в окупованому Донецьку

    Російські артисти злякавшись санкцій, не хочуть приїжджати в окупований Донбас

    Пропутінський співак Йосип Кобзон виступив в окупованому Луганську з концертом, присвяченому Дню прикордонника.

    Він підкреслив, що не боїться санкцій проти себе і буде продовжувати приїжджати в Луганськ і Донецьк і далі.

    «Я здивований своїми колегами, які, злякавшись санкцій, не хочуть приїжджати сюди. Їм Майамі ближче, ніж Донбас. Я ж вважаю, що борг, особливо якщо це моя батьківщина, я народився на цій землі, бути з тими людьми, які перебувають у складних, екстремальних ситуаціях. Я думаю, що я можу зробити і як можу виступити, щоб подякувати цим мужнім людям» , – заявив Кобзон.

    Варто відзначити, що 79-річний уродженець Донецької області входить в число російських артистів, яким заборонений в’їзд в Україну.

    Нагадаємо, раніше Кобзон дав концерт в окупованому Донецьку, який відвідав і ватажок «ДНР» Олександр Захарченко. 

    Це далеко не перший раз, коли Кобзон приїжджає до окупованого бойовиками Донецьку, незаконно перетинаючи державний кордон України.

    Так, в червні минулого року скандальний виконавець приїхав до Донецька на фінал фестивалю, присвяченого 60-річчю його творчої діяльності.

    борг Батьківщина Донбас
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