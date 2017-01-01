Кобзон привітав заяву СБУ не пускати Самойлову в Україну

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Йосип Кобзон

Кобзон підкреслив, що Росії із самого початку треба було відмовитися від участі в конкурсі

Російський нардеп та співак, оголошений персоною нон-грата в Україні, Йосип Кобзон зізнався: він дуже радий, що учасниці музичного конкурсу «Євробачення-2017» Юлії Самойлової можуть заборонити в'їзд в Україну, пише видання РІА «Новини».

«Дуже добре, що вони в Києві штучно створили, як кажуть у футболі, «положення поза грою», - сказав він.

Кобзон підкреслив, що Росії із самого початку треба було відмовитися від участі в конкурсі.

Раніше Кобзон назвав «Євробачення» комерційно-політичним конкурсом, створеним американцями.

Нагадаємо, що СБУ вже підготувала документ про заборону на в'їзд в Україну для Юлії Самойлової. «Закон повинен бути один для всіх. Вона не просто відвідувала Крим, вона ще й залишила сліди в соціальних мережах, де висловлюється з приводу України», - сказав глава СБУ Василь Грицак.

У свою чергу, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що заміну Самойлової шукати не будуть, а також висловив сподівання, що виконавицю все-таки пустять в Україну.

Як повідомлялось,