Кобзон відхрещується від «паспорта ДНР»

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Співак і російський депутат каже, що не має громадянства «ДНР»

Депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Йосип Кобзон заявив, що у нього немає жодних паспортів, крім російського. Таким чином він прокоментував наявність у нього громадянства самопроголошеної «ДНР».

«У мене немає ніякого паспорта, крім російського. Я пишаюся тим, що я герой Донецької народної республіки, це моя земля, це моя батьківщина», – заявив Кобзон

Тим часом, в червні 2016 року російські ЗМІ розповіли, що Кобзон отримав паспорт громадянина «ДНР», який йому вручив особисто ватажок бойовиків Олександр Захарченко. Видання також опублікувало фото розворотів документа з фотографією Кобзона і пропискою.

Як повідомлялось, перший заступник керівника центрального виконкому партії «Єдина Росія» Костянтин Мазуревский заявив, що «паспорт» «ДНР» не дає підстав говорити про наявність подвійного громадянства у депутата Держдуми РФ Йосипа Кобзона.

Нагадаємо, у суботу, 18 лютого, президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними «документи», що засвідчують особу, а також «реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями «ДНР» і «ЛНР». Водночас Білорусь відмовилася визнавати «паспорти» «Л/ДНР». «В'їхати наразі громадяни за цими документами в Республіку Білорусь на кордоні з Україною, Євросоюзом не можуть. Також буде порушенням законодавства і їхній в'їзд через російсько-білоруську ділянку кордону», – сказав офіційний представник Держприкордонкомітету республіки Антон Бичковський.

У своє чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав недоречними і неприйнятними будь-які міркування про можливість визнання Росією терористичних «ДНР» і «ЛНР».