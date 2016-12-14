Kodak відновить випуск фотоплівки

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Фотоплівка Кодак

Придбати новинку можна буде в IV кварталі 2017 року

Представники компанії Kodak Alaris на виставці CES в Лас-Вегасі оголосили про відновлення випуску популярної фотоплівки, повідомляє профільне видання Сameralabs .У 2012 році виробничу лінію закрили через зниження продажів на тлі зростання популярності цифрової фотографії. Але, схоже, тенденції змінилися.

«Повернення однією з найбільш культових плівок пов'язано зі зростаючою популярністю аналогової фотографії, - кажуть в Kodak Alaris. - Сплеск такої популярності створив попит на нові і старі плівкові продукти».

Фотографія, знята на плівку Kodak Ektachrome

Рішення про відновлення плівки Ektachrome прийняли, прислухавшись до професіоналів і фотографів-аматорів, які протягом останніх декількох років все частіше повертаються до фотоплівки.

«Плівка, відома своїм чистими кольорами, відмінними тонами і контрастністю, в значною мірою стала популярною завдяки широкому використанню у журналі «National Geographic» протягом декількох десятиліть», - резюмують у компанії.

Ektachrome буде доступна в 4-му кварталі 2017 року.