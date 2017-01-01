Кого забрала війна у квітні 2017-го. Список загиблих у зоні АТО

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Серед героїв, яких Україна втратила у квітні, багато молоді

У квітні бойові та небойові втрати українських Збройних сил у зоні проведення антитерористичної операції становили 29 людей.

Серед них багато молоді 18-35 років.

Одним з найтяжчих днів місяця стало 25 квітня, коли бойовики на Донбасі посилили кількість обстрілів порівняно з попередніми днями вдвічі - до 65-ти. У цей трагічний день троє українських військових загинули, ще четверо отримали поранення.

Нижче – поіменний список загиблих у квітні героїв.

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Варто зазначити, що у квітні також пішли з життя вісім демобілізованих учасників АТО. Серед них - багато молоді до 30 років. Причини - серцевий напад, онкозахворювання та раптова смерть.

Як повідомлялось, у березні в зоні проведення АТО загинули 54 воїни.

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