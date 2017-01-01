Кокс розкритикував е-декларування антикорупціонерів

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Електронне декларування

Кокс вважає, що Європа має чітко висловити свою позицію з цього питання

Колишній голова Європейського парламенту Пет Кокс вважає кроком назад внесення Верховною Радою поправок до закону «Про запобігання корупції» щодо необхідності декларуватися представникам неурядових організацій. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Останні поправки, які було внесено до закону про електронне декларування щодо необхідності декларуватися представникам неурядових організацій, викликають занепокоєння. І це крок назад, а не вперед», - сказав Кокс.

За його словами, якщо метою поправок до закону про е-декларування було звільнити від нього солдатів на фронті, то так само від нього «має бути звільнено й інших «солдатів» – людей, які борються з корупцією».

На питання, чи буде Європа тиснути, щоб ці скандальні правки скасували, екс-голова Європарламенту відповів: «Я вважаю, що Європа має чітко висловити свою позицію з цього питання».

Як повідомлялось, 23 березня Верховна Рада затвердила зміни до електронного декларування, зобов’язавши заповнювати е-декларації представників антикорупційних організацій. Водночас була відкликана внесена раніше норма про вимогу декларування доходів редакторів та засновників ЗМІ.

Крім того, дія закону «Про запобігання корупції» не поширюватиметься на військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації.