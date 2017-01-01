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    Кокс вважає, що зарано оцінювати роботу нових антикорупційних органів

    • Сьогодні, 20:22
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    <p><span>Колишній голова Європарламенту Пет Кокс</span></p> <p><span>Фото: Главком</span></p>

    Колишній голова Європарламенту Пет Кокс

    Фото: Главком

    Європейський політик нагадав, що в Україні є проблеми в системі правосуддя

    Колишній голова Європарламенту Пет Кокс в інтерв’ю «Главкому» дав оцінку новоствореним антикорупційнім органам в Україні, які вже відзначились кількома гучними затриманнями. Зокрема, Кокс вважає, що поки зарано давати оцінку їхній діяльності.

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    «Зарано, бо їх не так давно створено. До того ж існують суперечності та протиріччя між цими новими органами і старими. І в будь-яких системах у вас є дія і протидія. Нові інституції мають постійно збільшувати собі простір для маневру. З цієї точки зору ми можемо говорити, що вони досі перебувають у процесі становлення і повністю не сформували себе як такі», - вважає екс-глава Європарламенту.

    Європейський політик зазначив, що в Україні також є проблеми і в системі правосуддя. І дуже важливо, щоб коли антикорупційні питання доводилися до судів, останні не були долучені до корупції.

    «Якщо говорити про сили добра і зла, то це  протистояння, по суті, досі триває. Відповідно, ми повинні позитивно відгукуватися про тих, хто слідкує, щоб цей процес перебував у необхідному руслі», - додав Кокс.

     

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