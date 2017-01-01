Кокс: Якщо Україна хоче в ЄС, їй треба бути готовою на жертви

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Колишній голова Європарламенту Пет Кокс

Приєднатись до Євросоюзу – це не приєднатись до футбольного клубу, зазначив Пет Кокс

Україні потрібно прикласти значних зусиль, щоб у перспективі стати членом Європейського союзу. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» колишній голова Європарламенту Пет Кокс.

«Приєднатись до Євросоюзу – це не приєднатись до футбольного клубу. Це вимагає значних реформ, які відбудуться не під час однієї каденції парламенту, а як мінімум протягом одного покоління», - сказав європейський політик.

Він нагадав, що 25 років тому Польща та Україна були дуже подібними за рівнем розвитку: полякам також треба було пройти через важкий перехідний період від планової економіки до ринкової. Але в процесі євроінтеграції вони зробили набагато якісніші зміни, ніж українці.

«І якщо Україна хоче далі рухатись у напрямку Євросоюзу, їй треба орієнтуватися і дивитися на приклад Польщі, зокрема постійно бути готовими на жертви», - зазначив Кокс.

За його словами, зараз ЄС демонструє себе надійним партнером України. «Євросоюз надав значну макрофінансову допомогу Україні, в тому числі нещодавно було виділено 600 мільйонів євро», - підкреслив екс-голова Європарламенту.

Як повідомлялось, 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС. 26 квітня Комітет постійних представників ЄС (COREPER) затвердив надання безвізового режиму для України. Міністри ЄС затвердять угоду 11 травня