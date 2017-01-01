Колектив ПК «Україна» не хоче бачити своїм очільником екс-керівника ЄДАПС

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Поліграфічний комбінат «Україна»

У поліграфкомбінаті просять призначити в. о. глави держпідприємства першого заступника директора Миколу Кокоріна

Колектив держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів» звернувся до президента України Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з листом, в якому висловив своє обурення щодо наміру Кабміну призначити Ігоря Когута в. о. глави підприємства. Про це йдеться в листі, опублікованому на офіційному сайті підприємства.

У поліграфкомбінаті просять підтримати позицію НБУ і всього трудового колективу і призначити в. о. глави держпідприємства першого заступника директора Миколу Кокоріна, а потім провести відкритий конкурс.

Що стосується Когута, то в листі вказується, що раніше він був директором «ЄДАПС-принт», який входить в консорціум ЄДАПС.

Як стверджують співробітники «Поліграфкомбінату «Україна», ЄДАПС раніше використовував їх підприємство як субпідрядника і практично довів його до межі банкрутства.

Також в листі йдеться про те, що ЄДАПС у своїй роботі використовує «корупційні засоби для досягнення цілей», а головна мета консорціуму - знищити «Поліграфкомбінат «Україна».

«Громадянам України добре відомі методи роботи консорціуму ЄДАПС: численні корупційні скандали, патентування дизайну зразків державних документів, безконтрольний друк документів, що засвідчують особу, маніпуляції з конфіденційними даними громадян і їх можливий «злив» службам країни-агресора ... Шановний пане президенте, наш трудовий колектив пишається своїм підприємством, і тому у нас немає права допустити такого свавілля, яке призведе до руйнування підприємства та зведе нанівець все, що досягнуто такою важкою працею. Наші співробітники стояли на Майдані, воювали в АТО, і ми щиро віримо, що наша точка зору повинна бути почута», - йдеться у зверненні колективу.

У листі також називають намір призначити Когута «цинічною зрадою національних інтересів» і «зневагою честі і гідності трудового народу».

Раніше з неофіційних джерел стало відомо, що Кабінет міністрів затвердив на посаду директора державного підприємства «Поліграфкомбінат «Україна» Ігоря Когута, раніше - директора ТОВ «Укрспецполіграфія» (консорціум ЄДАПС), а також керівника компанії «ЄДАПС-принт».

За даними джерел, питання про призначення одіозного підприємця було внесено першим віце-прем'єром Степаном Кубівим і проголосовано з голосу, і зараз ніяких документів у відділі кадрів по Когуту немає. «Можу з цілковитою упевненістю сказати, що це призначення не узгоджувалося ні в одному підрозділі Кабінету міністрів, та й не могло бути погоджено, адже людина з такою «вислугою» банально не пройшла би спецперевірку», - стверджує співрозмовник.

Як повідомлялося раніше, крісло керівника ДП «Поліграфкомбінат «Україна» виявилося вакантним після того, як попередній директор підприємства Максим Степанов переміг в конкурсі на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації.

Консорціум ЄДАПС - одне з найбільших сумнозвісних утворень періоду Януковича, які друкували за завищеними цінами паспорти, водійські посвідчення, акцизні марки та голограми. Причому з метою збільшення наживи кількість захищених голограмою документів постійно збільшувалася. В останні чотири роки переважна більшість документів суворої звітності (паспортів, посвідчень, акцизних марок та ін.) почав друкувати ПК «Україна», інші були скасовані через непотрібність.

Восени Верховна Рада законом забрала «Поліграфічний комбінат «Україна» у Нацбанку і передала його в сферу управління Міністерства фінансів.