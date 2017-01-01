Колективи «націоналізованих» бойовиками підприємств оголосили про страйк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Працівники шахти «Білоріченська»

Готується страйк і проведення масових маніфестацій під час травневих свят

На непідконтрольній Україні території Донбасі працівники двох «націоналізованих» бойовиками підприємств готують страйк та проведення масових маніфестацій під час травневих свят. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«В умовах посилення Україною економічної блокади тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей окупаційна влада виявилася неспроможною забезпечити функціонування промислових підприємств тільки за рахунок допомоги РФ, що призвело до зниження рівня життя більшості місцевого населення. Працівники ДВАТ «Шахта Білоріченська» (н.п. Білоріченський, Лутугинський район, Луганська обл.) та «Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат» (м. Лутугине, Луганська обл.) оголосили підготовку до страйку та проведення масових маніфестацій трудових колективів під час травневих свят», - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, керівництво зазначених підприємств намагається запобігти масовим виступам своїх робітників за допомогою місцевих силових структур та представників ФСБ РФ.

«Активістів та ініціаторів страйку попереджено про можливість застосування жорстких репресивних заходів у разі невиконання «рекомендацій». Проводиться активна «профілактична» робота, яка носить примусово-силовий характер», - інформує ГУР.

Як повідомлялося, у середовищі водіїв великовантажних автомобілів, що перевозять вантажі з території «ДНР» на далекі відстані в РФ, створена ініціативна група, яка готує акції протесту в Донецьку.