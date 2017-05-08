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    Колишні юристи Обами подали в суд на адміністрацію Трампа

    • Сьогодні, 03:25
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    Президент США Дональд Трамп
    Фото: Reuters
    Президент США Дональд Трамп

    Юристи хочуть зобов'язати Трампа надати документи, на яких законних підставах був завданий удар по Сирії

    Наглядова організація Protect Democracy подала в суд на адміністрацію президента США Дональда Трампа через ракетний удар по аеродрому Шайрат в Сирії.

    Про це пише The New York Times.

    Відзначається, що організація, куди входять адвокати з адміністрації екс-президента США Барака Обами, подала позов з метою з'ясувати, чим керувалися в адміністрації Трампа, приймаючи рішення про авіаудар по Сирії.

    «Ми всі повинні погодитися, що в нашій конституційній демократії законом обмежені можливості виконавчої влади атакувати іншу країну», - заявив представник Protect Democracyі Джастін Флоренс.

    При цьому видання нагадало, що, незважаючи на схвалення нанести удар по Сирії з боку багатьох демократів і республіканців, адміністрація Трампа за минулий після цієї події період так і не представила жодних обгрунтувань законності такого заходу.

    У своєму позові юристи Protect Democracy вимагають від адміністрації надати будь-які електронні листи, доповідні записки та інші документи, що стосуються правових повноважень пана Трампа на ініціювання удару по Сирії, відповідно до Закону про свободу інформації.

    Нагадаємо, у четвер Росія, Туреччина й Іран, посередники на сирійських мирних переговорах у Казахстані, підписали меморандум про зони безпеки у Сирії.

    Меморандум передбачає встановлення чотирьох «зон деескалації» у різних частинах Сирії, де внаслідок 6-річної війни між силами уряду президента Башара Асада і повстанцями загинули близько 400 тисяч людей.

    Частина делегації сирійської опозиції залишила переговори на знак протесту проти того, що документ підписав Іран.

    Іран і Росія підтримують сирійський уряд у війні, Туреччина підтримує опонентів Асада.

    суд США УДАР документи
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