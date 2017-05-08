Колишні юристи Обами подали в суд на адміністрацію Трампа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Reuters Президент США Дональд Трамп

Юристи хочуть зобов'язати Трампа надати документи, на яких законних підставах був завданий удар по Сирії

Наглядова організація Protect Democracy подала в суд на адміністрацію президента США Дональда Трампа через ракетний удар по аеродрому Шайрат в Сирії.

Про це пише The New York Times.

Відзначається, що організація, куди входять адвокати з адміністрації екс-президента США Барака Обами, подала позов з метою з'ясувати, чим керувалися в адміністрації Трампа, приймаючи рішення про авіаудар по Сирії.

«Ми всі повинні погодитися, що в нашій конституційній демократії законом обмежені можливості виконавчої влади атакувати іншу країну», - заявив представник Protect Democracyі Джастін Флоренс.

При цьому видання нагадало, що, незважаючи на схвалення нанести удар по Сирії з боку багатьох демократів і республіканців, адміністрація Трампа за минулий після цієї події період так і не представила жодних обгрунтувань законності такого заходу.

У своєму позові юристи Protect Democracy вимагають від адміністрації надати будь-які електронні листи, доповідні записки та інші документи, що стосуються правових повноважень пана Трампа на ініціювання удару по Сирії, відповідно до Закону про свободу інформації.

Нагадаємо, у четвер Росія, Туреччина й Іран, посередники на сирійських мирних переговорах у Казахстані, підписали меморандум про зони безпеки у Сирії.

Меморандум передбачає встановлення чотирьох «зон деескалації» у різних частинах Сирії, де внаслідок 6-річної війни між силами уряду президента Башара Асада і повстанцями загинули близько 400 тисяч людей.

Частина делегації сирійської опозиції залишила переговори на знак протесту проти того, що документ підписав Іран.

Іран і Росія підтримують сирійський уряд у війні, Туреччина підтримує опонентів Асада.