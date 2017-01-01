Колишній чемпіон світу з боксу загинув у ДТП у Мексиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Давід Санчес

Разом із боксером Давідом Санчесом знаходився і його брат Джонатан Санчес, який також загинув

Колишній чемпіон світу з боксу, який виступав у другій найлегшій вазі - до 52 кг, Давід Санчес загинув у автокатастрофі в мексиканському місті Соноре.

Про це повідомляє BoxingScene.

Разом із боксером у машині знаходився його брат Джонатан Санчес, який також загинув.

Санчес, якому було 25 років, був володарем поясу з січня 2014 року по вересень 2015 року, поступившись чемпіонським титулом Луїсу Консепсійону.

Нагадаємо, водію, який у четвер в'їхав у натовп на легковому автомобілі в центрі Нью-Йорка, висунуто звинувачення у вбивстві, а також ще за двома десятками пунктів.

Джерело: Укрінформ