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    Колишній чемпіон світу з боксу загинув у ДТП у Мексиці

    • Сьогодні, 08:45
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    Давід Санчес
    Давід Санчес

    Разом із боксером Давідом Санчесом знаходився і його брат Джонатан Санчес, який також загинув

    Колишній чемпіон світу з боксу, який виступав у другій найлегшій вазі - до 52 кг, Давід Санчес загинув у автокатастрофі в мексиканському місті Соноре.

    Про це повідомляє BoxingScene.

    Разом із боксером у машині знаходився його брат Джонатан Санчес, який також загинув.

    Санчес, якому було 25 років, був володарем поясу з січня 2014 року по вересень 2015 року, поступившись чемпіонським титулом Луїсу Консепсійону.

    Нагадаємо, водію, який у четвер в'їхав у натовп на легковому автомобілі в центрі Нью-Йорка, висунуто звинувачення у вбивстві, а також ще за двома десятками пунктів.

    Джерело: Укрінформ

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