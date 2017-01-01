«Вугільний генерал» з уряду Яценюка судиться через звинувачення у зв’язках з терористами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Зюков. Фото « Інсайдер »

Завдану моральну шкоду Зюков оцінив майже 100 тис. грн

Перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрій Зюков (2014-2016 роки) вимагає у народного депутата від БПП Владислава Голуба спростування інформації, озвучену останнім під час години запитань уряду у залі Верховної Ради у квітні 2016 року.

Про це сказано в ухвалі Печерського районного суду Києва від 2 лютого.

На сесії ВР пан Голуб поцікавився у нового міністра енергетики Ігоря Насалика, чи правда, що раніше Зюков працював в «уряді» бойовиків «ЛНР».

Дослівна цитата: «Тут, деякі засоби масової інформації поширюють інформацію, що ви плануєте взяти собі у заступники некоєго пана Зюкова, бувшого міністра палива та енергетики, чи як воно там називається, ЛНР. Я хотів, щоб ви або спростували цю інформацію, або якщо ви підтверджуєте цю інформацію, скажіть, будь ласка, якими ви критеріями керуєтесь, коли берете таких осіб собі у заступники. І чи не має в Україні патріотів, які здатні виконувати функції заступника міністра. А не бути колишніми міністрами, так званими міністрами ЛНР і ДНР, які є терористичними організаціями».

Зюков вважає, що ці слова не відповідають дійсності, є наклепом і принижують його честь та гідність. Він вимагає компенсації за нанесену моральну шкоду у розмірі 91 тис. 867 грн.

Також суд за наполяганням позивача долучив до спору в якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на боці відповідача, Апарат Верховної Ради України та редакцію газети «Голос України».

Нагадаємо, що прем’єр Володимир Гройсман доручив Службі безпеки розібратися, чи справді Юрій Зюков пов’язаний із бойовиками «ЛНР».

Як відомо, у квітні 2014 року Юрія Зюкова було призначено на посаду першого заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України. У 2009 році він виступив на боці кандидата на посаду президента України Юлії Тимошенко, був її довіреною особою, за що був виключений з Партії регіонів.

У 2006-2007 роках працював першим заступником міністра вугільної промисловості Віктора Тополова.