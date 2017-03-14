Колишній генпродюсер телеканала Мураєва очолив «Тоніс»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Семенов

Олексій Семенов працюватиме над ребрендингом телеканала Tonis на посаді генерального продюсера

Колишній генпродюсер NewsOne Олексій Семенов працюватиме над ребрендингом телеканала Tonis як генеральний продюсер. Про це він розповів в інтерв’ю «Детектору медіа», тим самим підтвердивши чутки про свій перехід на Tonis.

Семенов зазначив, що під час зустрічі з генеральним директором каналу Tonis Олександром Бутком було досягнуто домовленості про початок співпраці та обговорено політику невтручання в роботу редакції каналу. Наразі, за словами Семенова, готуються договори, після підписання яких він офіційно стане генеральним продюсером телеканала.

«Я вперше отримую можливість працювати на каналі з гарним покриттям. Буду генеральним продюсером з того моменту, як підпишу договір», – повідомив він.

Семенов не відповів на запитання щодо джерел фінансування телеканала та його ребрендингу, лише зазначив, що перемовини з потенційними інвесторами тривають. «Сьогодні ми з Бутком уже увійшли в кілька переговорних процесів із потенційними інвесторами. Розвиток каналу буде», – повідомив він.

Також майбутній генпродюсер Tonis наголосив, що оновлений канал не буде конкурувати з інформаційними «112 Україна» та NewsOne: «На каналах «112 Україна» та NewsOne ми чудово впоралися з формою, давши країні новий вид інформаційного мовлення. Настав час не тільки для форми, а й для утримання і відродження духу Роднянського».

Нагадаємо, 9 січня Семенов повідомив у Facebook, що завершив роботу на каналі NewsOne і планує разом із Євгеном Кисельовим і Матвієм Ганапольським працювати над новим проектом.

Пізніше з'явилася інформація, що Семенов планує створити міський київський канал, котрий фінансуватимуть люди, близькі до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Посилаючись на власні джерела, чутки про перехід на «Тоніс» усієї команди, яка нещодавно звільнилася з каналу NewsOne (тобто Семенова, Євгена Кисельова і Матвія Ганапольського), підтвердив політолог Володимир Манько.