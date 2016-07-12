Колишній глава Гонконгу постав перед судом за звинуваченням в корупції

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Дональд Цанг з дружиною

Цанг орендував за низькою ціною квартиру у одного з великих акціонерів телекомпанії Wave Media

У Гонконзі розпочався суд над колишнім главою адміністрації Гонконгу Дональдом Цангом, його звинувачують в корупції. Цанга звинувачують у незаконному використання коштів уряду. Про це повідомляє BBC.

Він очолював адміністрацію Гонконгу з 2005 по 2012 роки.

Обвинувачі стверджують, що Цанг орендував за низькою ціною квартиру у одного з великих акціонерів телекомпанії Wave Media, а потім схвалив видачу компанії ліцензії без оголошення про конфлікт інтересів.

Крім того, на думку прокуратури, телекомпанія оплатила ремонт квартири для Цанга, який, за словами обвинувачів, представив дизайнера до нагороди.

Цанг не визнав себе винним в неправомірних діях і хабарництві. Екс-міністр зробив цю заяву голосно і чітко.

Якщо Дональда Цанга визнають винним, він може отримати реальний тюремний термін.

Нагадаємо, поліція Данії заарештувала доньку пані Чхве Сун Сіль, подруги президента Південної Кореї Пак Кин Хе на тлі корупційного скандалу, що розгортається в цій азійській країні. Чон Ю Ра, спортсменка-наїзниця, яка тренувалася в Німеччині, була заарештована в данському місті Ольборг за незаконне перебування.