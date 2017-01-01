Колишній глава МВС пояснив, чому Аваков не відповідає займаній посаді

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Анатолій Могильов

Могильов розкритикував нинішнього главу МВС

Міністр внутрішні справ Арсеній Аваков не відповідає обійманій посаді. Таку думку висловив колишній очільник цього відомства анатолій Могильов в ефірі телеканалу «112 Україна».

На думку Могильова, МВС має очолювати професіонал – «людина, яка пройшла всі сходинки Міністр - це робоча конячка, і він має розуміти стріктуру роботи відомства та суть його роботи».

«Я знаю, як зараз проводяться наради, колегії. Вони зараза проводяться вкрай рідко. просто багато хто про це говорить. Тому як професіонал, я вважаю, він не відповідає обійманій посаді. Тим більше, що політсила, яка його висунула, «Народний фронт», на сьогодні має такий низький рейтинг», - зазначив він.

Екс-міністр також зауважив, що реформа поліції – це «чудовий піар. Але поліція - це оболонка, але всередині системи - це катастрофа», - сказав він.

«Оцінку міністру буде давати час та історія», - резюмував Могильов.

Як повідомлялось, також Могильов назвав екс-главу МВС Захарченка Паніковським.