Колишній мер Маріуполя: Чиновників, які проти блокади Донбасу, турбує не доля шахтарів, а інтереси Ахметова

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Михайло Поживанов

Чиновники опікуються бізнес-інтересами олігарха, переконаний Михайло Поживанов

В авторській статті для «Главкома» колишній народний депутат та мер Маріуполя Михайло Поживанов висловив думку, що урядовці та інші чиновники, які виступають проти блокади Донбасу, насправді занепокоєні не долею гірників, які можуть залишитися без роботи, а бізнес-інтересами олігарха Ахметова.

За словами Поживанова, Ринат Ахметов налагодив доволі успішний бізнес із продажу Україні вігулля, що видобувається на окупованих територіях Донбасу. «Отож підприємливий Ринат Леонідович сам у себе вугілля видобуває, а потім компанії, котрі належать йому ж, купують це вугілля і перепродують його Україні. Та ще й за формулою «Роттердам плюс», яку, однак, Ахметов вигадав не сам, а у співавторстві з головою НКРЕКП Дмитром Вовком, призначеним на цю посаду Петром Порошенком», – зазначає Поживанов.

Тож, за словами Поживанова, всі заяви державних органів влади України, які нібито опікуються долею жителів Донбасу, що можуть через блокаду втратити роботу, не більше ніж прикриття інтересів конкретного бізнесу. «Чиновників у цій ситуації турбує не працевлаштування шахтарів. Їх турбує вугілля та його безпосередній власник – Ринат Ахметов. І тут дійсно незрозуміло: чи то й справді Ахметов став союзником Порошенка. Чи все якраз навпаки – це Ахметова «відтирають» від його бізнесу», – зазначає екс-нардеп у своїй статті.

Зазначимо, що віце-прем’єр України Володимир Кістіон заявляв, що Україна одержує з окупованих територій вугілля в обсязі до 9 мільйонів тонн на рік.

Нагадаємо, що 25 січня розпочалася блокада окремих районів Донецької та Луганської областей за ініціативи депутатів Семенченка, Парасюка, Пастуха та інших. Нардепи з активістами перекрили залізничну гілку Луганськ – Лисичанськ – Попасна. Мета блокади – запобігти торгівлі України з окупованими територіями. 30 січня на згаданому відтинку залізниці пролунав вибух, і залізничні шляхи було пошкоджено.

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