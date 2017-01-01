Колишній радник Путіна: Сьогодні в Росії є тільки один бізнесмен

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Володимир Путін

За 17 років свого перебування на чолі країни Путін не обмежився лише узурпацією влади: він також підпорядкував собі всю економіку – Пугачов

Російський екс-олігарх Сергій Пугачов, колишній радник Бориса Єльцина, а потім і Володимира Путіна, називає нинішній російський режим тоталітарним, пише французька газета Le Journal du dimanche.

Сьогоднішню путінську Росію Пугачов оцінює так: «Путін сконцентрував у своїх руках необмежену владу і вже давно перетворив російських громадян на рабів, які не мають права голосу. Наразі атмосфера в Росії дуже тяжка».

«Позиція Путіна не спрямована проти тероризму: він сам почав війну з Україною, куди були залучені російські війська, цей конфлікт уже забрав життя понад 10 тис. людей. Це він силою приєднав Крим. У Сирії він бореться за те, щоб президент Башар Асад зберіг владу за будь-яку ціну, навіть якщо постраждають цивільні особи, гуманітарні організації, лікарні», – вважає співрозмовник видання.

На думку Пугачова, збереження санкцій проти Росії – це дуже приємна новина, адже Путін явно налаштований проти Євросоюзу. «Як ви думаєте, навіщо він втрутився у французькі вибори, а Кремль прямо профінансував «Національний фронт» Марін Ле Пен, що стало безпрецедентним фактом для Франції? Щоб послабити Євросоюз», – заявив екс-олігарх.

«Сьогодні в Росії є тільки один бізнесмен – це Путін. Через його агресивну політику російська економіка перебуває в жахливому стані, на найнижчому рівні після падіння СРСР. За 17 років свого перебування на чолі країни він не обмежився лише узурпацією влади, він також підпорядкував собі всю економіку. Підприємства тих секторів, які ще функціонують, – головним чином це енергоресурси, нафта і газовидобуток – Путін поділив зі своїми друзями, переважно колишніми співробітниками КДБ, при цьому залишаючись кінцевим бенефіціаром. Такі опозиціонери, як Олексій Навальний, намагаються підштовхнути населення до боротьби за свої права. Але росіяни ще далекі від того, щоб опонувати Путіну», – стверджує Пугачов.