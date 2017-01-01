Колишній радник Трампа готовий свідчити про вплив Росії на вибори у США

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Екс-радник Трампа Майкл Флінн

Флінн надасть свідчення в обмін на імунітет від переслідувань

Колишній радник з національної безпеки президента США Дональда Трампа Майкл Флінн готовий свідчити про вплив Росії на американські вибори в обмін на імунітет від судового переслідування. Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, які знайомі із ситуацією.

Співрозмовник заявив, що Флінн запропонував такий обмін Федеральному бюро розслідувань та посадовцям Конгресу, які розслідують можливі зв'язки кампанії Трампа із Росією.

Адвокат Флінна Роберт Кельнер і ФБР відмовилися від коментарів.

Як повідомлялося раніше, стало відомо, що екс-радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майкл Флінн, а також зять Трампа - старший радник Джаред Кушнер в грудні 2016 року зустрічалися в російським послом в США Сергієм Кисляком.

Нагадаємо, у Сенаті США почалися слухання у справі про втручання РФ у вибори.

Як очікується, свідчення у справі дадуть 20 осіб, у тому числі і зять президента Джаред Кушнер, який відповість на питання сенаторів наступного тижня.

Співробітники американської розвідки переконані, що Росія намагалася допомогти Трампу виграти в президентській гонці, дискредитуючи кандидата від демократів Хілларі Клінтон. Розслідування повинно відповісти в тому числі на такі питання: чи була російська кіберактивність або інші дії спрямовані проти США і їх союзників і які витоки секретної інформації могли статися?



