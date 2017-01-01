Колишній радник Трампа підтвердив отримання грошей від російських компаній

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Колишній радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн

Білий дім оприлюднив декларацію Майкла Флінна

Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн не вніс у свою першу декларацію платежі, отримані в 2015 році від російських компаній. Про це свідчать опубліковані Білим домом дві декларації Флінна.

У другій декларації екс-радник Трампа зазначив, що отримував гонорари за виступи на заходах, організованих російським телеканалом RT, американською дочірньою компанією «Лабораторії Касперського» і американською компанією, пов'язаною з вантажним перевізником «Волга-Днепр».

Зазначається, що одна з декларацій підписана Флінном ще до відставки - 11 лютого, друга - 31 березня. У першій декларації Флінн зазначив, що він отримував гонорари через бюро ораторів, але не уточнив імена організацій, які платили йому як доповідачу.

Зазначимо, у середині березня 2017 року агентство Bloomberg з посиланням на документи, опубліковані конгресменами-демократами, повідомило, що екс-радник президента США Дональда Трампа Майкл Флінн отримав загалом понад 56 тисяч доларів від російських компаній.

Нагадаємо, у Сенаті США почалися слухання у справі про втручання РФ у вибори.

Як очікується, свідчення у справі дадуть 20 осіб, у тому числі і зять президента Джаред Кушнер, який відповість на питання сенаторів наступного тижня.

Співробітники американської розвідки переконані, що Росія намагалася допомогти Трампу виграти в президентській гонці, дискредитуючи кандидата від демократів Хілларі Клінтон. Розслідування повинно відповісти в тому числі на такі питання: чи була російська кіберактивність або інші дії спрямовані проти США і їх союзників і які витоки секретної інформації могли статися?



